Ексглавам Мін’юсту та МЗС оголосили про підозру в держзраді

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Правоохоронці оголосили підозру в державній зраді колишнім міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру закордонних справ Костянтину Грищенку – через погодження так званих Харківських угод на користь Російської Федерації у квітні 2010 року.

Про підозри ексурядовцям часів Януковича вдень у понеділок, 25 липня, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем’єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, Закону України «Про міжнародні договори України», без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

“Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України”, – зазначає пресслужба ОГП.

Відтак за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора колишньому міністру закордонних справ України та колишньому Міністру юстиції України оголосили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Як відомо, у квітні 2010 року посаду глави МЗС обіймав Костянтин Грищенко, а глави Мін’юсту – Олександр Лавринович.

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