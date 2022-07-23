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ЗСУ вразили ракетами ще один міст на Херсонщині. ВІДЕО

23/07/2022 11:32

Українські війська вразили ракетним ударом ще один міст у Херсонській області – біля села Дар’ївка, через річку Інгулець, на північний схід від обласного центру.

Про це стало відомо з повідомлень у соцмережах і телеграм-каналах.

“Українські воїни атакували міст через річку Інгулець у нижній течії… Скоріш за все, мова йде про так званий Дар’ївський міст – єдиний бетонний міст через цю річку у нижній течії”, – пише місцеве видання “Мост“.

“Ще один міст на Херсонщині пошкоджений ударом ЗСУ. Це міст через річку Інгулець біля села Дар’ївка по Бериславському шосе в сторону Каховської ГЕС”, – зазначає журналіст Іван Антипенко, додаючи відео з мосту.

“Всі в ряд, наче їх хтось свердлив”, – коментує пробоїни в мостовому покритті чоловік в авто.

Силу уражень видно також на іншому відео.

За цими даними, по мосту було випущено близько семи ракет. Проїзд по цьому поки що можливий.

Дар’ївський міст

Нагадаємо, 19 липня стало відомо про удар ЗС України ймовірно з РСЗВ HIMARS по Антонівському мосту, що з’єднує Херсон із лівобережжям Дніпра. 20 липня росЗМІ показали результати влучання українських ракет по мосту. Його руйнування значно обмежує логістичні можливості російської армії на Херсонщині, зокрема відрізає основний шлях до відступу.

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