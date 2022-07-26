Контррозвідники ударними дронами спалили три російські танки. ВІДЕО

Військові контррозвідки Служби безпеки України знищили ударними дронами три російські танки Т-72.

Про це в вівторок, 26 липня, інформує пресцентр СБУ.

“Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були яскраво знищені співробітниками СБУ”, – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що один з епізодів спецоперації СБУ був оприлюднений днями з коментарем вцілілого окупанта.

Загарбник розповів матері, що після удару збирав залишки своїх 15 “сослуживцев”, які були знищені разом із танком прямо під час перегляду кіно.

Читайте також:

За підтримку російської агресії: СБУ затримала лівого активіста Чемериса