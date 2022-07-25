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За підтримку російської агресії: СБУ затримала лівого активіста Чемериса

25/07/2022 18:27

За підтримку російської агресії в Києві був затриманий Володимир Чемерис – колишній народний депутат України, активіст лівих поглядів і правозахисник, який працював у руслі російської пропаганди.

Про арешт Чемериса Службою безпеки України “Новинарні” стало відомо з власних джерел.

Раніше лівий журналіст проросійського спрямування Олег Ясинський повідомив у телеграмі, що 19 липня СБУ провела обшук у Чемериса.

За його даними, Чемериса обвинувачують за статтею 436-2 Кримінального кодексу України – “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”, що за обтяжливих обставин передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

“Допит призначено на 26 липня”, – написав Ясинський.

Володимир Чемерис був одним із лідерів студентського демократичного руху кінця 1980-х – початку 1990-х років, очолював Союз українського студентства. У 1994-1998 роках був народним депутатом від право-консервативної Української республіканської партії, та надалі виступав із лівих, марксистських позицій.
Співкоординатор акції “Україна без Кучми” у 2000-2001 роках. Колишній член правління Української гельсінської спілки, колишній член громадської ради при МВС (періоду Ющенка та Януковича). Із 1996 року очолював ГО “Інститут “Республіка”.

Зі слів Ясинського, головне звинувачення СБУ полягає нібито в тому, що Чемерис вів телеграм-канал “Репресії в Україні”. Цей канал підтримує наративи російської пропаганди та засуджує дії українських силових органів за те, що вони в умовах воєнного стану нібито порушують права людини, викриваючи і знищуючи колаборантів, ворожих агентів тощо.

В останні роки Володимир Чемерис, перебуваючи в Києві, з лівих та “антифашистських” позицій публічно засуджував дії української влади, був активним дописувачем та спікером російських пропагандистських ЗМІ (на кшталт Ukraina.ru, News Front та ін.), регулярно виступав на каналах із пулу Медведчука й Мураєва, критикував відмову від російської вакцини тощо.

Незадовго до повномасштабного російського вторгнення Чемерис проводив акцію із закликами до “денацифікації” української армії.

Уже на початку повномасштабної війни Чемерис у соцмережах різко засуджував “мілітаризм” України та закликав президента Зеленського здатися. Зараз його сторінка в фейсбуці закрита або видалена.

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Україна

За підтримку російської агресії: СБУ затримала лівого активіста Чемериса

За підтримку російської агресії в Києві був затриманий Володимир Чемерис – колишній народний депутат України, активіст лівих поглядів і правозахисник, який працював у руслі російської пропаганди. Про арешт Чемериса...

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