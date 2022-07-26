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Україна отримала німецькі РСЗВ Mars II. І ще три гаубиці PzH 2000

26/07/2022 16:53

Німеччина передала Україні обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три гаубиці PzH 2000.

Про це у вівторок, 26 липня, повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, її цитує видання Welt.
Про отримання Україною озброєння повідомив також глава офісу президента Андрій Єрмак. 

Зі слів Ламбрехт, Україні передано важке озброєння для боротьби з російською агресією.”Поставлені обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідних Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово”, – зазначила вона.

Відтак, Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких вже отримав Київ.
Крім того, у вересні німецька сторона надасть радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби, що здатна визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок терористичних угруповань типу “Кобра”.

“Контракт вже підписаний, і зараз почнеться навчання українських військових роботі з цією складною системою. Це дозволить нашим артилерійським системам працювати ще швидше і точніше”, – додала міністр і зазначила, що через кілька днів розпочнеться навчання бійців ЗСУ управлінню засобами протиповітряної оборони Iris-t SLM.

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