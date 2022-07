Резніков переговорив із міністеркою оборони Німеччини та анонсував “гарні новини”

Міністр оборони України Олексій Резніков після розмови з міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсує “гарні новини”.

Про це він написав надвечір у вівторок, 12 травня, на сторінці у твітері.

“Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини”, – написав він.

Треба нагадати, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони.

I had a fruitful VTC meeting with my colleague 🇩🇪 DefMin Christine Lambrecht.We discussed the provision of 🇩🇪 armament to 🇺🇦 that will strengthen our defence capabilities. Thanks to our 🇩🇪 partners for the steadfast commitment to support 🇺🇦.We’re waiting for good news soon 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/l90tCu8KXs

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 12, 2022