Німеччина знайшла спосіб, як забезпечити снарядами САУ “Гепард” для України

Німеччина знайшла розв’язання проблеми з постачанням боєприпасів до України для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які вона також має надати. Для цього будуть задіяні потужності Норвегії.

Про це з посиланням на Spiegel 9 липня повідомляє “Європейська правда”.

За даними німецького видання, після кількох тижнів зусиль офіс уряду ФРН спільно з міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.

Постачання боєприпасів для Gepard раніше було проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше 60 тисяч одиниць снарядів калібру 35 мм.

“Гепард” може стріляти зі швидкістю до 1 тисячі пострілів за хвилину. Втім, у реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі.

Уряд Німеччини спочатку знайшов боєприпаси в Бразилії, але їх передача в Україну не була схвалена країною-виробником – Швейцарією. Тепер пошуки виявилися успішнішими в Норвегії.

Місцевий виробник може виробляти спеціальні 35-мм снаряди, повідомили урядові кола наприкінці минулого тижня. Вони мають бути випробувані на стрільбищі Бундесверу у Путлосі (Шлезвіг-Гольштейн) наступного тижня.

Щодо постачання самої техніки, то ніщо не повинно перешкодити передати Україні 30 одиниць САУ “Gepard”. Виробник систем уже навчає українських військових у Німеччині використанню цих установок, які використовуватимуться в Україні для захисту міст та іншої критичної інфраструктури. Якщо все піде за планом, перші системи мають бути доставлені до України вже в липні.

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