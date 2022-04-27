Снаряди для німецьких “Гепардів” Україна знайшла в Бразилії

Вирішилася проблема зі снарядами для німецьких зенітних самохідних установок Gepard, які ФРН надає Україні. Після того, як поставку потрібних боєприпасів заблокувала Швейцарія, надати їх зголосилася Бразилія.
Німецьке видання Business Insider 27 квітня повідомило з посиланням на джерела в уряді, що Бразилія готова надати Україні 300 тисяч снарядів для Gepard.
Досі зі ЗМІ було відомо, що мюнхенський виробник Kraus-Maffei Wegmann (KMW), який хоче поставити машини, має на складі лише близько 23 тисяч 35-мм снарядів для СЗУ “Гепард”.
Напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що німецькі зенітні установки без боєприпасів Україні не потрібні.
26 квітня Німеччина оголосила про готовність передати Україні 50 самохідних зенітних установок Gepard.
При цьому у виробника бракувало набоїв для них. А уряд Швейцарії, з огляду на нейтральний статус країни, наклав вето на реекспорт у воюючу Україну боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються у СЗУ “Гепард”.
Читайте також:
Німеччина передасть Україні сотню броньованих тягачів MAN HX 81
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!