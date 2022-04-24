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Німеччина передасть Україні сотню броньованих тягачів MAN HX 81

24/04/2022 14:41

Найближчим часом міністерство оборони Німеччини передасть Україні зброю і військову техніку на загальну суму 307 млн євро.

Важкого озброєння в цьому списку немає, зате є сотня надпотужних броньованих тягачів MAN HX 81, повідомляє “Мілітарний“.

Сідельні тягачі MAN HX81 колісної формули 8х8, розроблені спільно з компанією Rheinmetall, були прийняті на озброєння бундесверу у 2013 році. Машини призначені для буксирування важких напівпричепів вантажопідйомністю до 73 т – насамперед для танків Leopard 2A7. Повна маса автопоїзда може досягати 130 тонн.

Сам тягач має довжину 9,15 м і важить 27 тонн. Річ у тім, що він укомплектований 4-місною броньованою кабіною масою близько 4,5 т. Кабіна виготовлена Krauss-Maffei Wegmann і витримує обстріл бронебійними кулями 7,62х51 мм, а також підрив 8 кг тротилу.

За кабіною також розміщуються дві потужні лебідки, по 20 тонн потужності кожна, що допомагають під час навантаження техніки. Крім того, є ще одна, допоміжна 8-тонна лебідка.

Порожній тягач може долати підйоми крутизною до 60%, а з завантаженням – до 20%.

MAN HX81 розвиває швидкість до 88 км/год і має запас ходу до 800 км.

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