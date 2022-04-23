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У Німеччині хочуть постачити Україні 100 бойових машин піхоти Marder

23/04/2022 17:27

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє DW.

За даними Welt am Sonntag, запит надійшов до міністерства економіки ФРН і був негайно переданий до Федеральної ради безпеки, до якої, крім канцлера Олафа Шольца, входять міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічного співробітництва та юстиції.

Найближчими днями цей орган має вирішити, чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини до України.

За даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку повномасштабної російської агресії.

Rheinmetall Landsysteme готовий продати БМП Marder Україні в найкоротші терміни та заявив, що першу партію техніки може поставити протягом кількох тижнів.

Як відомо, 20 квітня заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, щоб не підірвати обороноздатність НАТО.
Того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не накладала заборону на постачання до України бронетехніки.
22 квітня у інтервʼю Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив нерішучість стосовно поставок в Україну важкого озброєння бажанням уникнути прямої конфронтації НАТО з Росією.

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