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“Повернись живим” придбав для українських військових “Байрактар”. ВІДЕО

26/07/2022 20:40

Фонд “Повернись живим” придбав для Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2.

Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба “ПЖ”.

“З вашою допомогою ми придбали безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей проєкт – “не просто безпілотники, а повноцінна автономна система”. До неї входять:

  • система повітряного зв’язку;
  • мобільний комплекс наземного управління;
  • наземний термінал передачі даних;
  • система розпізнавання “свій-чужий”;
  • три ударних безпілотники;
  • декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
  • та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

У Фонді нагадали, що “ПЖ” ще в березні отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення. Це дозволило вийти на якісно новий та масштабний рівень закупівель для допомоги захисникам України.

“Організація подібних угод, їх контрактування та логістика накладає певні обмеження щодо публічності, але значно пришвидшує отримання кінцевим споживачем допомоги, і я вдячна команді “Повернись живим”, що вони довірили мені довести даний проєкт від початку і до самого кінця”, – розповіла волонтерка, юристка і перша заступниця виконавчого директора “Українського ветеранського фонду” Руслана Величко.

“А ми, своєю чергою, хочемо окремо висловити подяку нашому партнеру Baykar за віру в нашу професійність та подальшу співпрацю”, – наголосили в Фонді.

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