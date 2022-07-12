“Повернись живим” збирає кошти на БпАК “Лелека-100”, який допомагатиме HIMARSам

Ілюстративне фото. Запуск БПАК «Лелека-100» Фото: Facebook/Євген Подтіхов

Благодійний фонд “Повернись живим” оголосив збір на 15 тисяч доларів, щоби придбати розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс “Лелека-100”, який допомагатиме коригувати вогонь американських ракетних артилерійських систем HIMARS.

Про це вранці у вівторок, 12 липня, повідомили у фонді.

“Спільно з брендом Авіація Галичини стартуємо збір 15 тис. доларів для придбання одного борту “Лелека-100” з тепловізійною головою… Долучитися до збору можна, придбавши футболку “LELEKA 100“, яку ви бачите на директорі Фонду Тарас Чмут . Половину від вартості виробу Авіація Галичини перекаже на рахунки “Повернись живим”, – йдеться в повідомленні.

В “ПЖ” нагадали, що “Лелека-100” — це один із найкращих розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів бригадного рівня, що здатен розвивати швидкість до 140 км і коригувати вогонь артилерії на глибину до 50 км.

“Після того, як Україна отримала від міжнародних партнерів, до прикладу, реактивні системи залпового вогню HIMARS, головною задачею став саме пошук цілей. Тому борт «Лелека-100», який ми придбаємо з вашою допомогою, передамо аэро розвідникам, які вже не раз влаштовували росіянам «запальні вечірки» та спалювали, зокрема, їхні склади із БК”, – наголосили у Фонді.

Придбати футболку можна за посиланням.

“Авіація Галичини” так пояснює символізм лелеки на футболці:

“Лелека, або ж бузьок — то дуже особливий птах для України. Бо в нас вірять, що лелека так чи інак приносить щастя, добробут та злагоду. Як лелека обирає якусь хату — буде там лад. Тому і кажуть «Де лелека водиться, там щастя родиться»… А ще таке кажуть: як летить лелека над засіяним полем, до гарного врожаю. І єдині хто не любить лелек — то є змії, бо лелека їх нищить”.

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