Фонд “Повернись живим” отримав право купляти військові товари з-за кордону

“Повернись живим” став першим в Україні благодійним фондом, що отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці фонду у фейсбуці в середу, 22 червня.
“З кінця березня фонд зареєстрований як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України”, – розповіла юристка фонду Руслана Величко.
Цей статус також дає право представникам фонду купувати у виробників відповідні товари без посередників, що не тільки буде дешевше, але й убезпечить від закупівлі неякісного товару від недобросовісних продавців.
“Звісно, основну увагу ми будемо концентрувати саме на летальному озброєнні, яке посилить наші Збройні сили. Ми готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу”, – зазначили в фонді.
Сьогодні благодійники вже реалізують угоди на загальну суму близько 20 млн доларів.
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