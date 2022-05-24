Фонд “Повернись живим” придбав для саперів спорядження на 7 млн грн

Фонд “Повернись живим” коштом благодійників закупив та постачає в підрозділи Сил оборони України обладнання для виявлення й знешкодження мін, саморобних вибухових пристроїв та боєприпасів на суму 6,99 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці фонду у Facebook.
“Рік війни — це близько восьми років розмінування. Враховуючи, як окупант застосував артилерію, авіацію, міни та саморобні вибухові пристрої, зважаючи на «якість» цих типів боєприпасів, перед нами зараз стоїть серйозне завдання — максимально швидко та, головне, якісно очистити нашу землю від загрози. Адже без цієї роботи про безпеку наших дітей, нормальну роботу бізнесу та інфраструктури говорити не можна”, — коментує Євгеній Антипенко, старший інструктор зі спеціальної інженерної підготовки “Повернись живим”.
Саме тому, окрім передачі майна саперам Збройних Сил, в тому числі ТрО, воїнам ДПСУ та інших інженерних підрозділів Сил оборони, Євген проводить інтенсивний курс теоретичної і практичним підготовки, ділиться власним бойовим досвідом.
Після опанування програми занять її учасники отримують обладнання для проведення інженерних робіт – індивідуальні та групові саперні сумки, металошукачі, щупи та індикатори розтяжок.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ, для потреб саперних та піхотних підрозділів було закуплено:
Окрім цього, наразі Фонд “Повернись живим” проводить закупівлю 100 костюмів вибухотехніка вартістю 25 млн грн.
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