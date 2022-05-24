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Фонд “Повернись живим” придбав для саперів спорядження на 7 млн грн

24/05/2022 01:53

Фонд “Повернись живим” коштом благодійників закупив та постачає в підрозділи Сил оборони України обладнання для виявлення й знешкодження мін, саморобних вибухових пристроїв та боєприпасів на суму 6,99 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці фонду у Facebook.

“Рік війни — це близько восьми років розмінування. Враховуючи, як окупант застосував артилерію, авіацію, міни та саморобні вибухові пристрої, зважаючи на «якість» цих типів боєприпасів, перед нами зараз стоїть серйозне завдання — максимально швидко та, головне, якісно очистити нашу землю від загрози. Адже без цієї роботи про безпеку наших дітей, нормальну роботу бізнесу та інфраструктури говорити не можна”, — коментує Євгеній Антипенко, старший інструктор зі спеціальної інженерної підготовки “Повернись живим”.

Саме тому, окрім передачі майна саперам Збройних Сил, в тому числі ТрО, воїнам ДПСУ та інших інженерних підрозділів Сил оборони, Євген проводить інтенсивний курс теоретичної і практичним підготовки, ділиться власним бойовим досвідом.

Після опанування програми занять її учасники отримують обладнання для проведення інженерних робіт – індивідуальні та групові саперні сумки, металошукачі, щупи та індикатори розтяжок. 

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ, для потреб саперних та піхотних підрозділів було закуплено: 

  • 381 металошукач різних модифікацій;
  • 5 179 комплектів для розмінування, зокрема, 179 саперних сумок;
  • 100 пошукових наборів;
  • 125 котушок огороджувальної стрічки для позначення замінованих ділянок по 100 метрів кожна;
  • кілька десятків щупів, котушки з дротом, датчики розтяжок.

Окрім цього, наразі Фонд “Повернись живим” проводить закупівлю 100 костюмів вибухотехніка вартістю 25 млн грн.

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