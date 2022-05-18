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З початку війни фонд “Повернись живим” зібрав на підтримку ЗСУ $100 млн

18/05/2022 22:39

Від початку повномасштабного вторгнення військ Росії фонд “Повернись живим” зібрав на підтримку українського війська суму, еквівалентну 100 мільйонам доларів.

Про це в середу, 18 травня, повідомила команда фонду.

Якщо точно, то Фонд зібрав майже 3,5 млрд грн – 3 498 665 623 гривень 37 копійок.

“Команда Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» відзвітувала про надходження за період з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Так, з 24 лютого по 16 травня вдалося зібрати суму еквівалентну 100 мільйонам доларів США. Ця сума не враховує надходження організації у криптовалютах”, – розповіли в “ПЖ”.

“Завдяки вашим пожертвам, ми, зокрема, модернізуємо ППО, щоб українці казали: “То не “прильот”, то наші збили ворожу ракету!” Забезпечуємо автівками мобільні вогневі групи, щоб у новинах з‘явилося: “Українські військові збили за добу 10 ворожих безпілотники”. Закуповуємо квадрокоптери, щоб артилерія кричала аеророзвідці: “В орків щойно знову мінус танк! Коригування вогню — “топчик”!” Щоб наші поверталися додому живими. І щоб кожен російський покидьок знав, що народ України буде робити все, щоби вибити його та йому подібних з нашої землі”, – йдеться в пресрелізі.

Команда Фонду висловила вдячність кожному небайдужому, хто долучився до допомоги українській армії, та закликала продовжувати підтримувати наших захисників.

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