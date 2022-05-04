Посилення ППО: “Повернись живим” створює мобільні вогневі групи на фронті

Фото - Повернись живим

Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” створює мобільні вогневі групи на фронті, цим самим в рази посилюючи спроможності наших підрозділів військ Протиповітряної оборони.

Про це у вівторок, 3 травня, повідомив директор фонду Тарас Чмут.

“Новенький пікап + сучасний західний вогневий засіб враження + мотивовані хлопці = пи*да русні. І всьому їх хваленому залізяччю. За дві крайні доби нашими силами ППО приземлено з два десятки ворожих БПЛА — здебільшого «Орлани» та «Zala». І в цьому є ваша заслуга, адже частину з них збили саме хлопці (і дівчата) з мобільних груп ППО. Саме таких, як на фото”, – написав Чмут на ФБ.

З його слів, наразі в роботі ще 52 пікапи загальною вартістю близько 1,5 млн €.

“Ці автівки посилять наших зенітників, протитанкістів, снайперів, аеророзвідників у десятку частин та підрозділі на фронті”, – наголосив він.

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