Посилення ППО: “Повернись живим” створює мобільні вогневі групи на фронті

Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” створює мобільні вогневі групи на фронті, цим самим в рази посилюючи спроможності наших підрозділів військ Протиповітряної оборони.
Про це у вівторок, 3 травня, повідомив директор фонду Тарас Чмут.
“Новенький пікап + сучасний західний вогневий засіб враження + мотивовані хлопці = пи*да русні. І всьому їх хваленому залізяччю. За дві крайні доби нашими силами ППО приземлено з два десятки ворожих БПЛА — здебільшого «Орлани» та «Zala». І в цьому є ваша заслуга, адже частину з них збили саме хлопці (і дівчата) з мобільних груп ППО. Саме таких, як на фото”, – написав Чмут на ФБ.
З його слів, наразі в роботі ще 52 пікапи загальною вартістю близько 1,5 млн €.
“Ці автівки посилять наших зенітників, протитанкістів, снайперів, аеророзвідників у десятку частин та підрозділі на фронті”, – наголосив він.
Читайте також:
Мінус 10 “Орланів”: Повітряні сили відзвітували про роботу ППО 1 травня
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!