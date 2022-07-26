Українські військові здобули в бою на Харківщині трофейну російську БМП-3. ФОТО

На Ізюмському напрямку військовослужбовці Збройних сил України захопили в бою трофейну техніку – новітню російську бойову машину піхоти БМП-3.
Про це в вівторок, 26 липня, йдеться на фейсбук-сторінці Збройних сил України.
“Черговий трофей у вигляді російського БМП-3 захоплений на Ізюмському напрямку. Незабаром наші воїни будуть чинити на ньому правосуддя, знищуючи російських окупантів”, – йдеться в повідомленні.
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