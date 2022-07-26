На Одещині попрощаються з трьома підполковниками, які загинули в один день з командиром 28-ї бригади

Ілюстративне фото пресцентру ОПУ

На Одещині прощатимуться із трьома підполковниками: Олександром Дайнеком, Валентином Сергієнком та Віталієм Бондарєвим, які загинули 23 липня.

Про це повідомили в пресслужбі Чорноморської селищної ради.

Церемонія прощання відбудеться 26 липня. Цього ж дня поховають командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталій Гуляєва.

Прощання із Валентином Сергієнком та Олександром Дайнеком проведуть біля будинку культури у селищі Чорноморське. Першого поховають о 13:00 на кладовищі у селі Гвардійське, другого — у той самий час у селі Красносілка.

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