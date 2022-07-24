На Миколаївщині загинув командир 28-ї бригади ЗСУ Віталій Гуляєв

На війні з російськими окупантами загинув командир 28 омбр ЗСУ полковник Віталій Гуляєв.
Це підтвердив колишній голова Верховної Ради, екс-в.о. президента Олександр Турчинов у фейсбуці.
“Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв 23 липня 2022 року віддав своє життя, захищаючи Україну. Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною. Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів”, – написав Турчинов у фейсбуці.
“Комбриг обрав свій шлях – шлях захисника країни. З 2014 року на фронті. У 2022-му його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину”, – зазначив Турчинов.
Як відомо, раніше Гуляєв обіймав посаду начальника штабу 28-ї бригади. До цього служив у 93-й бригаді “Холодний Яр”, а ще раніше – командував 13-м окремим мотопіхотним батальйоном.
28 омбр очолив у вересні 2021 року.
За даними “Новинарні“, Гуляєв загинув внаслідок ракетного обстрілу.
Олександр Турчинов так розповів про своє ставлення до комбрига 28 омбр: “На початку квітня, після перемоги під Києвом та звільнення Київської області, нас перекинули сюди, на південь, де я і познайомився з Гуляєвим. Чотири місяці ми воювали поруч. Але ці місяці дорівнюють цілому життю. І коли з твого життя йде у вічність така людина – це боляче. Це відчувають всі, хто воював разом з ним.
Я знаю, що життя героїв нескінченне, і Віталій Гуляєв разом з іншими загиблими захисниками України вже у складі Небесного воїнства, де немає зради, бруду та інтриг, де є вічне Світло і безмежна Любов.
Ворог отримає сповна за наших побратимів, за нашу рідну землю. Це наша відповідальність і наш шлях!”
В Одесі та Миколаєві, які захищав Комбриг, залишається ще багато вулиць з рудиментарними совковими радянсько-рашистськими назвами. Дуже прошу одеських та миколаївських депутатів, щоб у ваших містах були вулиці полковника Гуляєва”, – написав Турчинов.
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