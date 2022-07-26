Генштаб додав до статистики 170 убитих росіян, 7 танків, засіб ППО, вертоліт, і не тільки

Генеральний штаб Збройних сил України подав свіжу статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 26 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 170 військовослужбовців противника, 7 танків, 9 ББМ, 3 безпілотників, засобу ППО, ворожого гелікоптера тощо.

Водночас у звіті ще не охоплений літак Су-25, про збиття якого вчора повідомляли десантники.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39870 ( +170 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1 737 ( +7 ) ,

) бойових броньованих машин – 3 959 ( +9 ),

), артилерійських систем – 880 ( +4 ),

), РСЗВ – 258 ( +1 ),

), засобів ППО – 117 ( +1 ),

), літаків – 222,

гелікоптерів – 189 ( +1 ),

), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 ( +3 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 ( +3 ),

), спеціальної техніки – 75 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 26 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

У Донецьку з ночі горить нафтобаза. ВІДЕО