Генштаб додав до статистики 170 убитих росіян, 7 танків, засіб ППО, вертоліт, і не тільки

Генеральний штаб Збройних сил України подав свіжу статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 26 липня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 170 військовослужбовців противника, 7 танків, 9 ББМ, 3 безпілотників, засобу ППО, ворожого гелікоптера тощо.
Водночас у звіті ще не охоплений літак Су-25, про збиття якого вчора повідомляли десантники.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 26 липня).
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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