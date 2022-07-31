ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 158 – 31.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Хвостова частина ракети, що встряла в проїжджу частину в Миколаєві після обстрілу вранці 31 липня 2022

12:05

Військово-морські сили України заявили, що окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши “удар українського безпілотника” в Севастополі.

“Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята. Такими заявами ворог визнає свою ППО недієздатною та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту”, – ідеться в заяві на ФБ-сторінці ВМС ЗСУ.

У повідомленні сказано, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Цілями ЗСУ є винятково військові об’єкти РФ.

“Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим – це Україна”, – йдеться також у повідомленні українських моряків.

11:15

ОГП: близько 4:00 ранку російські військові вчинили ракетний обстріл села Бутівка Чугуївського району. Внаслідок цього пошкоджено будівлі фермерського господарства.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також окупанти о 4:15 обстріляли Немишлянський район Харкова, частково зруйновано виробничу будівлю.

9:30

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов: “Вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.

Пошкоджена виробнича будівля. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари, попередньо, ракетно-зенітним комплексом С-300”.

9:30

Сумщина. Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили через кордон масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди влучили у місце у ферму, вирує пожежа.

Дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються, повідомляє голова ОВА Дмитро Живицький.

Він також оприлюднив уточнену інформацію щодо вчорашніх обстрілів. У Середино-Будській громаді вчора ввечері, до пів на дев’яту, тривав артобстріл. Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Двоє людей поранені, один – загинув.

У Білопільській громаді майже о дев’ятій вечора закінчився артобстріл, 13 прильотів. Внаслідок цього пошкоджені мережі.

Після дев’ятої

Під час масованих обстрілів Миколаєва у ніч на 31 липня загинув відомий бізнесмен Олексій Вадатурський – власник та гендиректор великого сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, віцепрезидент Української зернової асоціації, Герой України.

Разом із Вадатурським загинула і його дружина Раїса.

Дев’ята година

Уночі і вранці Миколаїв був підданий потужному ракетно-артилерійському обстрілу. Потужні вибухи лунали в місті після першої години ночі та близько п’ятої ранку. Внаслідок обстрілу пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також зруйновано один приватний житловий будинок, багато будинків пошкоджено.

“Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення. (…) На місцях прильотів виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється”, – писав о 9-й годині ранку голова ОВА Віталій Кім.

8:50

За даними Генштабу ЗСУ, додатково до вчорашніх показників за добу підтверджено знищення приблизно 160 російських військовослужбовців, 4 танків, 9 ББМ, 10 артсистем, 2 безпілотників, 1 літака тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40830 (+ 160 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1763 ( +4 ),

), бойових броньованих машин – 4004 ( +9 ),

), артилерійських систем – 916 ( +10 ),

), РСЗВ – 259 ( +1 ),

), засобів ППО – 117,

літаків – 223 ( +1 ),

), гелікоптерів – 190,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 ( +2 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 ( +13 ),

), спеціальної техніки – 80 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 29 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Восьма година

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, нібито безпілотник із вибуховим пристроєм атакував штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, внаслідок цього нібито є шість поранених серед співробітників штабу.

Ця інформація, яку не підтверджують в Україні, поширюється вранці в День військово-морського флоту РФ.

Окупаційна влада заявила, що всі святкові заходи з міркувань безпеки скасовано.

Урядове інформагентство “РИА Новости” поширило два фото з двору біля штабу ЧФ. На них показано невеликі наслідки ймовірного вибуху: розбиті шибки в деяких вікнах біля входу до будівлі та посічені кущі ялівцю.

“Малопотужний вибуховий пристрій було встановлено на саморобний безпілотник, який атакував штаб Чорноморського флоту в Севастополі…” – пише “РИА Новости” за посиланням на пресслужбу ЧФ.

Залишки вибухового пристрою чи БПЛА при цьому на фото відсутні. Також залишається незрозумілим, як безпілотник міг пролетіти до центру міста, обійшовши системи ППО, та спуститися до головного штабу флоту.

7:50

Російська армія вночі накрилв вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському вночі двічі ударили з “Градів”. Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік.

Один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнування у сімох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти – пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід.

Ранком ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

7:05

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Російські окупанти на припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. З метою сковування дій Сил оборони знову продовжено терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь. Цього разу до 6 серпня поточного року.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Веде повітряну розвідку БпЛА.

Обстріляв із ствольної артилерії об’єкти інфраструктури населених пунктів Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії вздовж державного кордону України, здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Питомник, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка та Чепіль.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Завдав авіаційного удару біля Старого Салтова.

В напрямку Нова Гусарівка–Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов.

Безуспішно намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони наших підрозділів.

На Сіверському напрямку (Донецька область) здійснював обстріли із артилерії біля Слов’янська, Сіверська, Виїмки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів в неподалік Спірного та Григорівки.

На Бахмутському напрямку вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевізне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір’я, Костянтинівка та Залізне. Завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти–Вершина і Покровське–Бахмут, з втратами відійшли назад.

Невдалою стала спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка–Соледар, розвідувальну групу противника виявлено та знешкоджено. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БпЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки і Новоселівки. Вів штурмові дії у напрямку Веселе–Піски та Лозівський – Піски, успіху не мав, відійшов. Противник задіяв для розвідки БпЛА в районі Покровська та Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Золота Нива, Времівка та Новопіль. Авіаційні удари зафіксовано неподалік Степового і Малих Щербаків.

На Запорізькому напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони на Криворізькому напрямку. Продовжує здійснювати вогневий вплив та авіаційні удари для сковування дій наших підрозділів. Вживає заходів з поповнення втрат та посилення військ.

Здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Осокорівка, Іванівка, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Благодатне, Українка, Прибузьке та Дніпровське. Вів повітряну розвідку наших позицій.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Вночі

Інститут вивчення війни (ISW, США) припускає, що російські війська на Донеччині віддають перевагу наступальним операціям у напрямку Бахмута та навколо міста Донецька за рахунок зусиль із взяття Сіверська та Слов’янська.

“Російське командування, ймовірно, намагається використати нещодавні досягнення в районі Новолуганського, щоб натиснути на Бахмут зі сходу. Їхні зусилля навколо Донецька, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії по місту”.

4:40

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що в місті внаслідок обстрілів пролунала ціла серія вибухів. Зокрема є інформація про “прильоти” в Немишлянський район, є пошкодження кількох будівель.

1:21

Оперативне командування “Південь” про минулу добу на фронті: “Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає. Ввечері знов обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат. 9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах, на стиках областей. Втрат не допущено”. Українська авіація нанесла 6 результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти і скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах. Виконуючи вогневі завдання, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ також скоротили сили та запаси ворога. Підтверджені втрати складають 33 окупанти, 2 гаубиці “Мста-Б”, реактивна система залпового вогню “Град”, протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються”.

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Читайте про ДЕНЬ 135 ОБОРОНИ, 08.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 136 ОБОРОНИ, 09.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 137 ОБОРОНИ, 10.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 138 ОБОРОНИ, 11.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 139 ОБОРОНИ, 12.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 140 ОБОРОНИ, 13.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 141 ОБОРОНИ, 14.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 142 ОБОРОНИ, 15.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 143 ОБОРОНИ, 16.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 144 ОБОРОНИ, 17.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 145 ОБОРОНИ, 18.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 146 ОБОРОНИ, 19.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 147 ОБОРОНИ, 20.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 148 ОБОРОНИ, 21.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 149 ОБОРОНИ, 22.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 150 ОБОРОНИ, 23.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 151 ОБОРОНИ, 24.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 152 ОБОРОНИ, 25.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 153 ОБОРОНИ, 26.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 154 ОБОРОНИ, 27.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 155 ОБОРОНИ, 28.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 156 ОБОРОНИ, 29.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 156 ОБОРОНИ, 30.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.