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У Донецьку розкидали протипіхотні міни, бойовики повідомляють про підриви

31/07/2022 15:57

Мешканці окупованих міст на Донеччині повідомляють про те, що на вулицях розкидано сотні протипіхотних мін.

Ворожі та деякі українські ЗМІ з Донбасу пишуть, нібито окупований Донецьк був “обстріляний снарядами з протипіхотними мінами”.

Як можна побачити на фото, ідеться про протипіхотні міни натискної дії ПФМ-1 “Лепесток” та ПФМ-1С (із функцією самоліквідації за 1-40 годин).

У деяких місцях виявлення мін залишаються частини від контейнерів для “Лепестків”.

Як пише “Мілітарний“, один з виявлених контейнерів (касети) КПФМ-1С має номер 912-36-87.

Ураження людині під час вибуху такої міни завдається шляхом травмування нижньої частини ноги. При вибуху практично не утворюється уламків, за винятком металевих деталей механізму.

Як інформували “Новини Донбасу”, міни-“пелюстки” були розсипані в центрі Донецька над перетином вулиць Університетська — пр-т Миру, вул.Щорса — пр-т Б. Хмельницького, вул. Любавіна, р-н стадіону “Донбас Арена”, у районі Критого ринку, у селищі Жилкоп, вул. Грузинська, вул. Газети “Комсомолець Донбасу” та інших.

Про знаходження мін рапортують російські пропагандисти.

З повідомлень бойовиків, у Кіровському районі підірвалися мирний житель та співробітник так званого “МНС ДНР” під час розмінування.
А Спасо-Преображенський кафедральний собор напередодні буцімто зазнав пошкоджень “після вчорашнього прильоту снаряда з мінами-пелюстками поблизу.

Такі міни залишаються на озброєнні ЗС Росії та неодноразово застосовувалися росіянами ще в Афганістані, Чечні, Грузії, а також в Україні в зоні АТО/ООС.
Збройні сили України неодноразово заявляли, що не використовували ці міни.
Україна підписала Оттавську конвенцію та послідовно утилізувала протипіхотні міни. Зокрема у 2019 році на Павлоградському хімічному заводі утилізували другий мільйон протипіхотних мін ПФМ-1 С у рамках програми “Партнерство заради миру”.

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