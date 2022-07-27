ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 154 – 27.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Психолог ДСНС заспокоює постраждалого від важкого обстрілу в Одеській області, 26 липня 2022. Фото: ДСНС

Ранок

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко “Марчелло”, який після повномасштабного вторгнення РФ до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся в місто з новим завданням.

Про це повідомили народний депутат Роман Костенко та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

12-та година

Ракетний удар росіян по готелю “Атлантик” у Бахмуті: пошуковці витягли з-під завалів чоловіка.

Потерпілого госпіталізовано до лікувального закладу, розповіли в ДСНС.

На місці події виявлено тіло однієї загиблої особи, постраждало загалом четверо людей.

Підтримується акустичний контакт з однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої людини.

11:20

В Офісі генпрокурора уточнили, що близько 4:30 ранку окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, в результаті чого пошкоджено завод. Внаслідок обстрілу горіло 10 транспортних засобів. Площа займання сягнула близько 100 кв м.

Також близько 4:20 російські військові ракетним ударом зруйнували один із корпусів навчального закладу в смт Кочеток Чугуївського району.

За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

10:30

У мережі показали фото Антонівського мосту на Херсонщині, які засвідчують що після ракетних ударів ЗСУ в ніч із 26-го на 27 липня він не придатний для пересування транспорту.

Світлини з широкими наскрізними пробоїнами поширюються із російських пабліків. При цьому якийсь із прольотів наразі не обрушився.

На відео також показано, що деякі пробоїни з’єднуються в результаті щільності влучань.

Прольот поки не завалили, але міст тепер пішохідний pic.twitter.com/0YgYGcCX2p — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 27, 2022

“Треба відзначити, що ЗСУ “клали” снаряди/ракети по мосту дійсно “філігранно” – майже поруч одні з одними”, – коментує херсонське видання “Мост“.

Ранок

Близько 6:20 Миколаїв знову обстріляли росіяни. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Влучання були в промислову зону й ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт”, – написав Кім у телеграмі.

Десята година

У Бахмуті Донецької області російські війська ракетним ударом зруйнували готель “Атлантик”.

Про удар по готелю вранці повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. За його даними, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція”, – написав він.

За повідомленнями з соцмереж, ідеться про відомий готель “Атлантик”.

Кириленко також поінформував, що в Торецьку зранку ракети вдарили в приватний сектор та гаражі, ніхто не постраждав. В Авдіївці, окрім ракети, загарбники тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ — наслідки обстрілу встановлюються.

У Курахівській громаді під обстрілами опинилося саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки.

В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці, найбільше – на околицях Пісків. Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.

У Яблунівці Іллінівської громади внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки, проте минулося без жертв.

9:21

За даними Генштабу ЗСУ, за добу додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 200 військовослужбовців противника, 1 танка, 12 ББМ, 4 безпілотників, засобу ППО, ворожого гелікоптера тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40 070 ( +200 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1 738 ( +1 ) ,

) бойових броньованих машин – 3 971 ( +12 ),

), артилерійських систем – 883 ( +3 ),

), РСЗВ – 258,

засобів ППО – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190 ( +1 ),

), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 726 ( +4 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 847 ( +12 ),

), спеціальної техніки – 75.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 26 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Ранок

Збройні сили України вночі завдали точкових ракетних ударів по Антонівському мосту через Дніпро в районі Херсона, підтвердила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона наголосила, що Сили оборони тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи російських загарбників на Херсонщині, щоб не дозволяти йому поповнювати запаси.

На уточнювальне запитання журналіста, чи все-таки були удари по мосту Гуменюк врешті відповіла ствердно: “Так, удари були, але вони були філігранними”.

Окупаційна “влада” Херсонщини визнала, що що Антонівський отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України. Підозрюваний у державній зраді колаборант, заступник глави окупаційної “ВЦА” Кирило Стремоусов заявив, що міст закритий для руху транспорту.

8:30

О 4:25 росіяни вчинили обстріл Індустріального району Харкова. “Два прильоти ракетами С-300″, – повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, внаслідок ворожої атаки поранені шість людей.

“Був ще один ранковий приліт в Новобаварський район. Там, на щастя, без постраждалих і без пожежі. Але вибиті вікна в житловому будинку”, – написав міський голова Харкова в телеграмі.

7:15

Російські війська вночі накрили вогнем два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському району ворог двічі ударив з “Градів”. Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка, її госпіталізували. У місті пошкоджені вісім п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики, розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

7:05

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей, – ГШ ЗСУ.

7:05

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. В районі Павлограда зафіксовано ворожий БпЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог, для ведення повітряної розвідки, активно використовує БпЛА.

Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки.

Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов.

2:07

Село Андріївка на Херсощині звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції, – ОК “Південь”.





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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.