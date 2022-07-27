“Для посилення роботи з партизанами Херсонщини”: генерал Марченко повернувся в Миколаїв

Дмитро Марченко. Архівне фото: Новинарня

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко “Марчелло”, який після повномасштабного вторгнення РФ до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся в місто з новим завданням.

Про це повідомили в соцмережах народний депутат Роман Костенко та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Марчело, Welcome back!” – написав Кім.

Голова ОВА також підтвердив інформацію про повернення Марченка в Миколаїв під час онлайн-брифінгу в Українському медіацентрі.

“Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області”, – розповів Кім.

Він зауважив, що більше розповісти не може, але може сказати, що у генерала “є завдання, яке він виконуватиме на території Миколаївської та Херсонської областей”.

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