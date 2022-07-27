Росіяни обстріляли Бахмут – зруйнували готель “Атлантик”, є загиблі й поранені

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У місті Бахмут Донецької області російські війська ракетним ударом зруйнували готель “Атлантик”, є жертви.
Про удар по готелю вранці в середу, 27 липня, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
“У Бахмуті росіяни поцілили у готель — за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція”, – написав він.
За повідомленнями з соцмереж, ідеться про відомий готель “Атлантик”.
Опівдні в ДСНС поінформували, що на пошуковці витягли з-під завалів чоловіка, його госпіталізовано до лікувального закладу.
На місці події виявлено тіло однієї загиблої особи, постраждало загалом четверо людей.
“Підтримується акустичний контакт з однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої людини”, зазначають в ДСНС.
Кириленко зауважив також, що зранку ворог завдав трьох ракетних ударів по Торецьку та одного – по Авдіївці.
У Торецьку ракети вдарили в приватний сектор та гаражі, ніхто не постраждав.
В Авдіївці, окрім ракети, загарбники тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ — наслідки обстрілу встановлюються.
У Курахівській громаді під обстрілами опинилося саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий. Інформація щодо наслідків уточнюється.
У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки.
В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці, найбільше – на околицях Пісків. Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.
У Яблунівці Іллінівської громади внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки, проте минулося без жертв.
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