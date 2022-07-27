“ЗСУ – як сезон кавунів: на підході”: підпільний рух в Херсоні набирає обертів. ФОТО

В тимчасово зайнятому росіянами Херсоні поширили ще одну партію листівок для окупантів та їх соратників.
Світлини поширили у середу, 27 липня, на сайті “Спротив”.
“Творчість партизан розширюється, й цього разу окрім гасел та листівок про наближення ЗСУ на вулицях міста побільшало поезії, адже підпілля використовує усі форми донесення інформації”, – йдеться в повідомленні.
Робота підпілля – в галереї (гортайте):
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