“ЗСУ – як сезон кавунів: на підході”: підпільний рух в Херсоні набирає обертів. ФОТО

Фото - сайт "Спротив"

В тимчасово зайнятому росіянами Херсоні поширили ще одну партію листівок для окупантів та їх соратників.

Світлини поширили у середу, 27 липня, на сайті “Спротив”.

“Творчість партизан розширюється, й цього разу окрім гасел та листівок про наближення ЗСУ на вулицях міста побільшало поезії, адже підпілля використовує усі форми донесення інформації”, – йдеться в повідомленні.

Робота підпілля – в галереї (гортайте):

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