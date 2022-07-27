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ГУР підтверджує підрив у Херсоні автомобіля з окупантами, одного – ліквідовано

27/07/2022 19:20

Головне управління розвідки Міноборони України підтверджує підрив у Херсоні автомобіля з окупантами, одного з них ліквідовано, інший перебуває в лікарні.

Про це українське розвідвідомство повідомило надвечір у середу, 27 липня.

Зазначається, що спрацював радіокерований фугас. 

“Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників “руського мира” та місцевих колаборантів “квитки на концерт Кобзона”. Цього разу “квиток” отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський “відбув на концерт”, а другий дещо “затримається” у медичному закладі”, – йдеться в повідомленні. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок вибуху постраждали двоє з “ДПС”: Сергій Фесенко (ймовірно, колишній інспектор 1-го взводу 3-го роти) та Віталій Чванков (ймовірно, колишній інспектор 2-го взводу 2-ї роти). Припускають, що вони могли нести службу в поліції Херсонської області і після вторгнення Росії перейшли на бік ворога. Обох після вибуху госпіталізували з осколковими пораненнями.

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