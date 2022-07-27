У Херсоні вибухнула автівка. Ймовірно, з колаборантом, – ЗМІ

Фото: Мост

На херсонському проспекті Адмірала Сенявіна приблизно о 12:20 пролунав вибух – вибухнула автівка в районі Вищого професійного комерційного училища.

Про це в середу, 27 липня, пише місцеве видання “Мост”.

На місці події бачили медиків. Деталі вибуху з’ясовуються.

Видання нагадує, що в червні в результаті вибуху на тому ж проспекті отримав поранення херсонський тюремник-колаборант Соболєв.

Згодом в одному з херсонських Telegram-каналів оприлюднили інформацію про підрив машини окупаційної “ДПС”, якою пересувався неназваний колаборант.

Пораненого нібито доставили у лікарню імені Тропіних. Читайте також:

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