На Херсонщині Рух опору ліквідував групу росіян, здобувши їхні мапи та шифри

На Херсонському напрямку представники українського руху опору ліквідували групу окупантів та здобули їхню документацію.
Про це в середу, 27 липня, інформує сайт “Спротив”.
Так, українцям вдалося здобути мапи та листівки з умовними позначеннями і шифрами російських окупантів.
“Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст. Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ. Нижче лише частина захопленої документації”, – йдеться в повідомленні.
Захоплена документація (гортайте):
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