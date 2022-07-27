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На Херсонщині Рух опору ліквідував групу росіян, здобувши їхні мапи та шифри

27/07/2022 17:02

На Херсонському напрямку представники українського руху опору ліквідували групу окупантів та здобули їхню документацію.

Про це в середу, 27 липня, інформує сайт “Спротив”.

Так, українцям вдалося здобути мапи та листівки з умовними позначеннями і шифрами російських окупантів.

“Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст. Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ. Нижче лише частина захопленої документації”, – йдеться в повідомленні. 

Захоплена документація (гортайте):

шифри русні шифри русні 1 шифри русні 3 шифри русні 2 шифри русні 4 шифри русні 5 шифри русні 6
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