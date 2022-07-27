На Херсонщині Рух опору ліквідував групу росіян, здобувши їхні мапи та шифри

Ілюстративне фото. ССО під час роботи, фото пресслужби КССО

На Херсонському напрямку представники українського руху опору ліквідували групу окупантів та здобули їхню документацію.

Про це в середу, 27 липня, інформує сайт “Спротив”.

Так, українцям вдалося здобути мапи та листівки з умовними позначеннями і шифрами російських окупантів.

“Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст. Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ. Нижче лише частина захопленої документації”, – йдеться в повідомленні.

Захоплена документація (гортайте):

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