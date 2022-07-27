Захищав наше небо: загинув Герой України льотчик-штурмовик Олександр Кукурба

У боях за Україну загинув начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил майор Олександр Кукурба.

Про це в середу, 27 липня, повідомила на фейсбук-сторінці Нижньовербізька сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області.

“З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж – український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України” – йдеться у повідомленні.

Земляки висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Олександр був льотчиком-штурмовиком. Літав на Су-24.

З початку великої війни майор ЗСУ Кукурба виконав сотню бойових вильотів, знищив понад 20 танків, близько 50 бойових одиниць бронетехніки та інших засобів, а також більше 300 загарбників.

Захищаючи нашу державу від повномасштабного російського вторгнення, Олександр Кукурба за особисту мужність і героїзм отримав три державні нагороди, зокрема найвищу:

звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” (14 квітня 2022);

орден Богдана Хмельницького II ст. (6 липня 2022);

II ст. (6 липня 2022); орден Богдана Хмельницького III ст. (22 березня 2022).

У соцмережах збереглось відео одного з польотів Кукурби, знятих торік.

27-29 липня у Нижньовербізькій громаді на Прикарпатті оголосили Днями жалоби.

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