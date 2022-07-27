Захищав наше небо: загинув Герой України льотчик-штурмовик Олександр Кукурба

У боях за Україну загинув начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил майор Олександр Кукурба.
Про це в середу, 27 липня, повідомила на фейсбук-сторінці Нижньовербізька сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області.
“З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж – український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України” – йдеться у повідомленні.
Земляки висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Олександр був льотчиком-штурмовиком. Літав на Су-24.
З початку великої війни майор ЗСУ Кукурба виконав сотню бойових вильотів, знищив понад 20 танків, близько 50 бойових одиниць бронетехніки та інших засобів, а також більше 300 загарбників.
Захищаючи нашу державу від повномасштабного російського вторгнення, Олександр Кукурба за особисту мужність і героїзм отримав три державні нагороди, зокрема найвищу:
У соцмережах збереглось відео одного з польотів Кукурби, знятих торік.
Файної середи, панове!#ВПС #ЗСУ
🎥Олександр Кукурба pic.twitter.com/N8lHxHoOng
— Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) June 2, 2021
27-29 липня у Нижньовербізькій громаді на Прикарпатті оголосили Днями жалоби.
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