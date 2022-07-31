В окупованому Мелітополі – сильний вибух на аеродромі

Близько полудня мешканці окупованого Мелітополя Запорізької області та навколишніх сіл почули звук сильного вибуху – ймовірно, в районі аеродрому, де розташована техніка російських військ.

Про це вдень у неділю, 31 липня, повідомляє видання “РІА-Мелітополь” у телеграмі.

“ЗСУ вже не раз вдаряли по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому в Мелітополі. Ворог використовував його як командний пункт і базу для літаків і вертольотів. Окупанти не впадають у відчай і відбудовують злітну смугу для своїх потреб. За повідомленням городян, після вибуху аеродрому люди спостерігали дим”, – йдеться в повідомленні.

У соцмережах поширюють із характерним стовпом диму після ураження військової бази на летовищі.

Як відомо, окупаційні війська РФ у Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації ПС ЗСУ. Для цього вони частково відновили потужності заводу з виробництва бетону “Моноліт Плюс”.

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