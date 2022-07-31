Home / В окупації / В окупованому Мелітополі – сильний вибух на аеродромі

В окупованому Мелітополі – сильний вибух на аеродромі

31/07/2022 15:14

Близько полудня мешканці окупованого Мелітополя Запорізької області та навколишніх сіл почули звук сильного вибуху – ймовірно, в районі аеродрому, де розташована техніка російських військ.

Про це вдень у неділю, 31 липня, повідомляє видання “РІА-Мелітополь” у телеграмі.

“ЗСУ вже не раз вдаряли по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому в Мелітополі. Ворог використовував його як командний пункт і базу для літаків і вертольотів. Окупанти не впадають у відчай і відбудовують злітну смугу для своїх потреб. За повідомленням городян, після вибуху аеродрому люди спостерігали дим”, – йдеться в повідомленні.

У соцмережах поширюють із характерним стовпом диму після ураження військової бази на летовищі.

Як відомо, окупаційні війська РФ у Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації ПС ЗСУ. Для цього вони частково відновили потужності заводу з виробництва бетону “Моноліт Плюс”.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 158 – 31.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Перед смертю душили”: в Бучанському районі поліція знайшла тіло ще одного закатованого

У селі Нове Залісся Бучанського району Київської області поліція знайшла тіло ще одного закатованого росіянами мирного мешканця. Про це ввечері 30 липня повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Труп...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse