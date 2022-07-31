Генштаб ЗСУ підтвердив знищення літака, чотирьох танків і 160 рашистів

Знищена військова техніка в селі Богородичне на Донеччині

Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 31 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 160 російських військовослужбовців, 4 танків, 9 ББМ, 10 артсистем, 2 безпілотників, 1 літака тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40830 (+ 160 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1763 ( +4 ),

), бойових броньованих машин – 4004 ( +9 ),

), артилерійських систем – 916 ( +10 ),

), РСЗВ – 259 ( +1 ),

), засобів ППО – 117,

літаків – 223 ( +1 ),

), гелікоптерів – 190,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 ( +2 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 ( +13 ),

), спеціальної техніки – 80 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 29 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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