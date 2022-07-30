На Донеччині воїни 25-ї бригади збили російський Су-25 з ПЗРК “Ігла”

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили в Донецькій області російський штурмовик Су-25.
“Черговий ворожий Су-25 “долітався”! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК “Ігла” збили броньований штурмовик окупантів”, – зазначається на сторінці бригади у фейсбуці.
Десантники запевнили, що й надалі не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.
У зведенні Генштабу про втрати Росії станом на ранок 30 липня число збитих російських літаків від попереднього дня не змінилося (222). Проте слід розуміти, що підрахунки Генштабу не обов’язково означають дані про знищену техніку та особовий склад саме за попередню добу – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на певну дату.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 157 – 30.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!