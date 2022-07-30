На Донеччині воїни 25-ї бригади збили російський Су-25 з ПЗРК “Ігла”

Ілюстративне фото: ФБ 25-ї бригади

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили в Донецькій області російський штурмовик Су-25.

“Черговий ворожий Су-25 “долітався”! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК “Ігла” збили броньований штурмовик окупантів”, – зазначається на сторінці бригади у фейсбуці.

Десантники запевнили, що й надалі не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.

У зведенні Генштабу про втрати Росії станом на ранок 30 липня число збитих російських літаків від попереднього дня не змінилося (222). Проте слід розуміти, що підрахунки Генштабу не обов’язково означають дані про знищену техніку та особовий склад саме за попередню добу – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на певну дату.

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