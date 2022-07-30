Десять танків, 170 ворогів: Генштаб назвав число ворожих втрат за добу

Розбита техніка в селі Богородичне на Слов'янському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 30 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 170 військовослужбовців противника, 10 танків, 8 ББМ, 6 артсистем, 2 безпілотників тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40670 (+ 170 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1759 ( +10 ),

), бойових броньованих машин – 3995 ( +8 ),

), артилерійських систем – 906 ( +6 ),

), РСЗВ – 258,

засобів ППО – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 ( +2 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 ( +19 ),

), спеціальної техніки – 78 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 29 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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