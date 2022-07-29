ЗСУ ліквідували вже 40,5 тисяч окупантів, – Генштаб

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Генеральний штаб Збройних сил України подав свіжу статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 29 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 270 військовослужбовців противника, 7 танків, 8 ББМ, 2 безпілотників тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40500 (+ 270 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1749 ( +7 ) од,

) од, бойових броньованих машин – 3987 ( +8 ) од,

) од, артилерійських систем – 900 ( +6 ) од,

) од, РСЗВ – 258,

засобів ППО – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 ( +2 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 ( +16 ) од,

) од, спеціальної техніки – 77 (+2)

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 28 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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