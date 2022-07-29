Розвідка боєм росіян в напрямку Водяного та Пісків завершилася втратами та відступом, – Генштаб

Фото з ФБ Володимире Зеленського

Ворожа розвідка боєм у напрямку Водяного та Пісків на Донеччині завершилася для окупантів втратами та відступом цієї ночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 29 липня.

Зазначається, що на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки.

“Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнав втрат та відійшов”, – йдеться в повідомленні.

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