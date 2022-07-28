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Росіяни в пікселі ЗСУ намагалися штурмувати Піски

28/07/2022 19:13

Російські окупанти намагалися штурмувати селище Піски під Донецьком в одностроях ЗСУ, але не мали успіху.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу 28 липня.

“На Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, противник відновив штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, успіху не мав, відійшов.

Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних сил України з білими пов’язками на руках та ногах”, – сказано у зведенні.

Зазначається, що на цьому ж напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначається. Ворог здійснював обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще 20 населених пунктів. Завдав авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського. Над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським відзначено проведення повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу “Елерон”.

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