155-ий день війни: Генштаб оновив втрати росіян у живій силі та техніці

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Генеральний штаб Збройних сил України подав свіжу статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 28 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 160 військовослужбовців противника, 4 танки, 8 ББМ, 4 безпілотників, 11 артилерійських систем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40230 ( +160 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1742 ( +4 ),

), бойових броньованих машин – 3979 ( +8) ,

, артилерійських систем – 894 ( +11 ),

), РСЗВ – 258,

засобів ППО – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 ( +3 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2854 ( +7 ),

), спеціальної техніки – 75.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 27 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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