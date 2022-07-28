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155-ий день війни: Генштаб оновив втрати росіян у живій силі та техніці

28/07/2022 09:18

Генеральний штаб Збройних сил України подав свіжу статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 28 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 160 військовослужбовців противника, 4 танки, 8 ББМ, 4 безпілотників, 11 артилерійських систем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 40230 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків – 1742 (+4),
  • бойових броньованих машин – 3979 (+8),
  • артилерійських систем – 894 (+11),
  • РСЗВ – 258,
  • засобів ППО – 117,
  • літаків – 222,
  • гелікоптерів – 190
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),
  • крилатих ракет – 174,
  • кораблів /катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2854 (+7),
  • спеціальної техніки – 75.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 27 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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