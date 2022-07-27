На Слов’янському напрямку ЗСУ знешкодили розвідгрупу росіян, – Генштаб

Фото з ФБ Володимире Зеленського

На Слов’янському напрямку в районі села Пасіка підрозділи Сил оборони знешкодили розвідувальну групу російських військових.

Про це йдеться у середу, 27 липня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

“В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ. Безуспішно. Група знешкоджена”, – йдеться у зведенні.

Село Пасіка на карті бойових дій:



На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.

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