ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 157 – 30.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

12:25

Зросла кількість жертв учорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві. Улікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н., повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

Таким чином, загиблих уже сім. Загалом по медичну допомогу звернулося 19 осіб.

11:35

В окупованому Алчевську на Луганщині знову щось горить та детонує.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Напередодні

Посольство Росії у Великій Британії у повідомленні на своїй офіційній сторінці у Twitter виправдало вбивство бійців полку “Азов”, заявивши, що вони “заслуговують принизливої смерті”.

“Бойовики “Азова” заслуговують на страту, але смерть не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть”, – сказано в дописі.

10:50

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фото з наслідками обстрілу міста росіянами з РСЗВ “Торнадо-С”. Унаслідок нічного ракетно-артилерійського удару є загиблі, поранені та значні руйнування.

“Наслідки нічного обстрілу Миколаєва. Постраждали будинки у двох районах міста: у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень наразі встановлюють фахівці адміністрації районів та департаменту ЖК”, – написав мер у телеграмі.

За словами Сєнкевича, попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро зазнали поранень.

Ранок

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ на Донеччині знищила російський штурмовик Су-25. Про це підрозділ повідомляє у Facebook.

Ураження з ПЗРК “Ігла” відбулося 29 липня.

Ранок

“І на оновленій землі врага не буде супостата…” Ракети на ударному гелікоптері ПС ЗСУ, отриманому від Чехії.

Фото: MilitaryAviation.in.UA

Ранок

Уночі ЗСУ завдали ураження по російських військах в окупованому Енергодарі. Результат – знищена техніка перед готелем “ВП ЗАЕС”:

9:45

Вночі російські війська обстріляли із ЗРК С-300 Харків, поціливши зокрема у 3-поверхову будівлю училища, повідомляє міський голова Ігор Терехов.

“По училищу випустили аж три ракети. Попередньо, С-300. Центральний корпус знищений, пожежа була велика, але наші рятувальники впорались”.

Пожежу гасили 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 рятувальників.

Другий удар росіян припав на район Холодної гори. Ракети вдарили в землю. Ніхто не постраждав.

9:35

За даними Генштабу ЗСУ, додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 170 військовослужбовців противника, 10 танків, 8 ББМ, 6 артсистем, 2 безпілотників тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40670 (+ 170 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1759 ( +10 ),

), бойових броньованих машин – 3995 ( +8 ),

), артилерійських систем – 906 ( +6 ),

), РСЗВ – 258,

засобів ППО – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 ( +2 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 ( +19 ),

), спеціальної техніки – 78 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 29 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Восьма година

Мер Слов’янська Вадим Лях повідомив, що вночі місто зазнало обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал та довколишні будівлі. Жертв та поранених немає.

На фото з автовокзалу можна побачити, що там досі рекласуються автобусні рейси на Москву, Петербург тощо:

Восьма година

Російські окупанти вбили за минулу добу 6 мирних мешканців Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Росія вбиває цивільних! За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення”.

7:35

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко – про нічні обстріли області:

“Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з «Градів». Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів.

У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До тисячі людей залишилися без світла.

Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. Попередньо, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді минулося без жертв та руйнувань”.

7:20

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування наступальних угруповань збройних сил Республіки Білорусь та збройних сил Російської Федерації на зазначених напрямках не відзначається.

7:20

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Сіверському напрямку ворог продовжив вести повітряну розвідку та завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійське вогневе ураження в районах Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового та Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вів штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледару.

Вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого, успіху не мав. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Ворог вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Поблизу Павлівки бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку ворог здійснює обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське. Завдав авіаудару біля Новомихайлівки та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Трудолюбівка, Осокорівка, Токареве, Кар’єрне, Іванівка, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українка, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське. Завдав авіаударів поблизу Новогригорівки та Андріївки.

4:35

“Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло у Слобідський район, в будівлю одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять ДСНС. Про постраждалих інформації немає.

Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло – зараз з’ясовуємо”, – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

2:40

Місто Нікополь на Дніпропетровщині окупанти обстріляли з РСЗВ. Вогонь вівся о 2:31, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

2:05

За минулу добу на Південному напрямку українська авіація завдала сім ударів по окупантах.

Парами штурмовиків і винищувачем атаковано два скупчення ворожої сили і техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів. Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили і техніки в Снігурівському і Бериславському районах, повідомляє оперативне командування “Південь”.

“З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське-Білозірка нашими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання.

Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував наші позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено”, – повідомили в ОК “Південь”.

Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині та Миколаївщині

За результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади росіян у Брускінському.

Загальні втрати ворога за добу склали: 105 загарбників, сім танків Т-62 і 72, гаубиця “Мста-Б” і дві самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка “Нона-С”, 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено два польових склади боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах.

Вночі

Інститут вивчення війни (США), оцінюючи вибух у колонії в Оленівці, що призвів до загибелі українських військовополонених, зазначає, що пошкодження від пожежі не притаманні результатам роботи РСЗВ HIMARS.

“Спонсороване Кремлем новинне агентство “РІА Новини” опублікувало відео з центру тримання під вартою, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS”, – пише ISW у звіті.

Зазначається, що пропагандисти оприлюднили кадри фрагментів нібито ракети HIMARS, але не надали доказів того, що фрагменти були виявлені в Оленівці.

На думку ISW, наявні докази, більше підтверджують заяву України щодо відповідальності Росії за теракт в Оленівці.

Також у мережі з’явилося відео, на якому окупанти не дозволили оператору повернути камеру в інший бік під час зйомок місця воєнного злочину РФ у колонії №120 в Оленівці: “Туда не снимать!”

Вночі

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про підсумки розмови з колегою зі Сполучених Штатів Ллойдом Остіном.

“Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої попередньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з’являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності”, – написав глава МОУ у Twitter.

Вночі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перед тим поспілкувався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

“Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому й економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу”, – повідомив Кулеба у Twitter.

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Читайте про ДЕНЬ 148 ОБОРОНИ, 21.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 149 ОБОРОНИ, 22.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 150 ОБОРОНИ, 23.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 151 ОБОРОНИ, 24.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 152 ОБОРОНИ, 25.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 153 ОБОРОНИ, 26.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 154 ОБОРОНИ, 27.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 155 ОБОРОНИ, 28.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 156 ОБОРОНИ, 29.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.