Міноборони РФ виклало списки загиблих і поранених в Оленівці

В Оленівській виправній колонії на підконтрольній угрупованню “ДНР” території утримували загалом 193 українських військовополонених, з них 50 людей загинули.

Про це заявили в міністерстві оборони Росії, яке опублікувало списки загиблих та поранених.

У переліку загиблих – 48 прізвищ. Як запевняють в міноборони держави-агресора, тіла цих людей були виявлені та вилучені з-під завалів. Також зазначено, що дві особи померли під час транспортування до лікарні, їх особи встановлюються.

У списку поранених наведено 73 прізвища. Зазначається, що поранення українців тяжкі, всім надано необхідну медичну допомогу.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до РФ із вимогою надати списки загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці українських полонених.

У штабі зазначили, що 29 липня, одразу після появи інформації про вбивство українських захисників, які утримувалися в колонії Оленівки, координаційний штаб звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених внаслідок теракту.

Однак на той час представники окупанта не надали жодної відповіді на звернення.

“Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація Об’єднаних Націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних. Також наголошуємо на необхідності проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених”, – йдеться в заяві.

Водночас у Координаційному штабі зазначили, що, попри цей “показово жорстокий злочин страти українських захисників”, продовжують роботу з обміну й повернення оборонців України додому.

Списки поранених та загиблих у колонії Оленівки ще до оприлюднення міністерством оборони РФ викладали російські пропагандистські ЗМІ й телеграм-канали. Як наголосила Патронатна служба “Азову”, вона не може ні підтвердити, ні спростувати ці повідомлення й перевіряє їх на достовірність.

“Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити або спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ”, – зазначали в Патронатній службі.

Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, oj не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяву, нібито ЗСУ вчинили ракетний обстріл колонії. Пропагандисти стверджували, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули близько 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вранці там розбирали завали і поширили шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість заявили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

Водночас “Медійна ініціатива за права людини” з посилання на джерела заявила, що в пенітенціарній установі в окупованому селищі Оленівка, де утримувалися українські полонені, не було обстрілу, а пролунав вибух.

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