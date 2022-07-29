У колонії в окупованій Оленівці був вибух, а не обстріл, – МІПЛ

У пенітенціарній установі в окупованому селищі Оленівка Волноваського району Донецької області, де утримувалися українські полонені, не було обстрілу, а пролунав вибух.

Про це вдень у п’ятницю, 29 липня інформує “Медійна ініціатива за права людини” з посилання на джерела.

“Джерела Медійної ініціативи за права людини переконують, що ніякого обстрілу території колонії 28 липня не було, а стався саме вибух, оскільки звуку прильоту, характерного для обстрілу, чутно не було”, – йдеться в повідомленні.

МІПЛ також отримала приблизний план території Оленівської колонії.

“Барак, у якому стався вибух, міг розташовуватися у технічній зоні, які ув’язнені і наглядачі колонії називають “промкою”, – зазначають у МІПЛ.

Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, які не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяви, нібито ЗСУ вчинили обстріл колонії. Пропагандисти наголошують на тому, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули понад 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із західних реактивних систем залпового вогню HIMARS, вранці там розбирають завали. Звідти вже поширюють шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість повідомили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська минулої ночі відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

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