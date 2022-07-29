Російська пропаганда почала штучно “качати” в інформаційному просторі чутливу тему українських полонених – імовірно перед наступними важливими подіями.

Таке припущення робить правозахисниця, співкоординаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

“Росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками”, – написала вона в фейсбуці в п’ятницю, 29 липня.

“Спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій. Сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області, переповненої нашими військовополоненими і заручниками”, – зазначила Решетилова.

“Зазвичай Росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Згадайте ті всі паради [з українськими військовополоненими], наприклад. Таким чином вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе”, – робить висновок правозахисниця й журналістка.

“Я не знаю, що тут вдіяти і як протистояти. Просто сил, витримки і мудрості усім нам”, – додала вона.

Як відомо, ввечері 28 липня в соцмережах, зокрема в дописах кількох відомих блогерів, з’явилися повідомлення про те, що їх навели на відеодокази знущання бойовиків “ДНР” над українським полоненим – зокрема, йому відрізають тестикули канцелярським ножем. Публікується фото ката, зазначається, що його ідентифіковано.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяви, нібито ЗСУ вчинили обстріл виправної колонії №120 у селищі Оленівка на окупованій території Донецької області, де перебувають полонені українські захисники, зокрема бійці полку “Азов”. Про це пишуть також штатні московські пропагандисти типу Олександра Коца. Пропагандисти наголошують на тому, що обстріл був навмисним, і в тюремних бараках начебто загинули чотири десятки військових (згодом це число перевищило 50), близько 130 – поранені. За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із західних реактивних систем залпового вогню HIMARS, вранці там розбирають завали. Звідти вже поширюють шокуючі відео.

Насправді Оленівка розташована недалеко від лінії розмежування, і її обстріл не потребував би застосування HIMARS. Ці високоточні системи українські війська використовують для враження військових складів, нафтобаз та логістичних об’єктів глибше в тилу противника. Крім того, перебування великої кількості українських полонених у тюрмі в Оленівці – давня і загальновідома інформація, тож ЗСУ в жодному разі не вчиняло б обстрілу цього об’єкту. Тому удару найімовірніше завдали росіяни або бойовики з метою провокації.

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