Рада дозволила міняти обвинувачених та засуджених осіб як військовополонених

Верховна Рада законодавчо врегулювала процедуру обміну обвинувачених та засуджених осіб як військовополонених, ухваливши в цілому відповідний закон.

Про успішне голосування в четвер, 28 липня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (“Голос”).

“За” проголосували 293 депутати.

Станом на вечір 28 липня картка законопроєкту №7436-д вказує, що він прийнятий.

Як відомо, законопроєкт був ініційований Сергієм Іонушасом та групою інших нардепів від “Слуги народу”. Він доповнює Кримінальний кодекс новою статтею “Звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого”.

Ця стаття передбачає звільнення від відбування покарання засудженого, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про його передачу для обміну як військовополоненого та яким надано згоду на проведення такого обміну. У разі, якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора спрямовує такого засудженого для подальшого відбування призначеного раніше покарання.

Зміни до Кримінального процесуального кодексу передбачають можливість скасування слідчим суддею за клопотанням прокурора запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому, якщо уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого для обміну як військовополоненого.

Законопроєкт передбачає також ситуацію, коли засуджений, звільнений судом від відбування покарання та обмін якого відбувся до закінчення термінів давності виконання обвинувального вироку, знову буде затриманий на території України через його участь у бойових діях. У такому разі суд надсилає засудженого для відбування призначеного покарання.

Змінами Кримінально-виконавчого кодексу України (ст. 152) передбачено, що підставою для звільнення від відбування покарання є “ухвалення уповноваженим органом рішення про передачу особи для обміну як військовополоненого”.

У разі ухвалення судом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого така особа негайно (після отримання органом або установою виконання покарань відповідного рішення суду) звільняється від відбування покарання.

Нагадаємо, досі обмін засуджених бойовиків, пособників РФ та російських військових в Україні на наших полонених з Росії й ОРДЛО залишається законодавчо неврегульованим. Це потребує зокрема так званої “процесуальної очистки” перед обміном, що призводить до правових і політичних колізій – наприклад, як у випадках із Цемахом, Лусваргі тощо.

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