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“Привілей, який потрібно заслужити”: уряд вніс у Раду проєкт закону про громадянство

28/07/2022 18:36
Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про умови набуття громадянства України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає День української державності. Символічно, що ми ведемо відлік нашої державності від року заснування Києва — центру прадавніх українських історичних земель. І символічно, що сьогодні наш уряд подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України”, — написав прем’єр у телеграмі.

За його словами, після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови.

Водночас Шмигаль наголосив, що ті, хто отримає громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходить службу у Збройних силах України й отримав громадянство, мають скласти три згадані іспити протягом двох років з часу його отримання.

“Український народ своєю сміливістю та згуртованістю сьогодні пише нову історію України. Історію, де подвиг українського війська та всіх українців буде назавжди закарбований в пам’яті поколінь як приклад мужньої та самовідданої боротьби за свободу.

І ми не дозволимо ворогам і недругам вкрасти чи стерти нашу історію, знецінити подвиги наших воїнів, митців, учених, подвиги нашої Української держави. Громадянство України — це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою до основоположних засад нашої країни”, — наголосив Шмигаль.

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Україна

“Привілей, який потрібно заслужити”: уряд вніс у Раду проєкт закону про громадянство

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про умови набуття громадянства України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. “Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає День української державності. Символічно,...

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