Апеляція Шишимаріна: адвокат затягує розгляд справи першого російського окупанта, засудженого до довічного

Вадим Шишимарін та його перекладачка_КАС

автор: Катерина Петренко

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Київський апеляційний суд 25 липня відклав розгляд апеляційної скарги на довічний вирок російському військовослужбовцю Вадиму Шишимаріну, оскільки його адвокат Віктор Овсянніков не прийшов у судове засідання нібито через хворобу.

Ідеться про справу, в якій уперше в Україні був винесений вирок окупантові за воєнний злочин під час повномасштабного вторгнення.

Шишимаріна цього дня марно конвоювали в КАС у супроводі перекладача.

Як інформує “Новинарня” з приміщення суду, захисник просив відкласти слухання справи через стан свого здоров’я.

Прокурор Офісу генерального прокурора України Ярослав Ущапівський повідомив, що в особистій розмові Овсянніков сказав йому, що зможе видужати та прийти до суду вже в кінці цього тижня.

Оскільки участь в судовому засіданні адвоката обов’язкова, судді вимушено відклали розгляд до 29 липня.

Віктор Овсянніков – адвокат із Центру безоплатної вторинної правової допомоги. У нього є призначення представляти російського військового в усіх судових інстанціях України аж до вичерпання національних засобів захисту. Раніше Овсянніков заявляв, що пройде всі національні інстанції, щоб виправдати російського вояку.

Перебіг апеляції

13 липня столичний суд почав розгляд апеляційної скарги захисника на довічне засудження російського окупанта за порушення законів та звичаїв війни – вбивство цивільного жителя Олександра Шеліпова на Сумщині. Адвокат Овсянніков домагається повного виправдання свого клієнта. Проте в минулому засіданні головуючий суддя Олександр Кияшко пояснив, що апеляційний суд може тільки скасувати обвинувальний вирок і закрити справу, бо ухвалення виправдального вироку — повноваження першої інстанції.

У минулому засіданні адвокат долучив доповнення до апеляційної скарги, тому суд оголошував перерву на ознайомлення.

Також минулого разу суд зірвався через те, що у зв’язку з наданням адвокатом Овсянніковим доповнень виникла необхідність додатково вивчити матеріали провадження. Також захисник зазначив про невідповідність висновків суду обставинам справи, але в апеляційній скарзі не залишив посилань на докази, які перша інстанція нібито проігнорувала чи неправильно оцінила. Адвокат мав 25 липня подати в цій частині уточнення.

Зауважимо, не вперше адвокат Віктор Овсянніков проявляв свою неналежну юридичну підготовку та бажання відкласти розгляд справи. У першій інстанції захисник фактично перед вердиктом просив перерву, щоб суд допитав старших за званням спільників Шишимаріна, які були з ним в автівці під час вбивства цивільного мешканця. Адвокат хотів для повного й всебічного розгляду та з’ясувати всі деталі: хто віддавав наказ стріляти і кого Шишимарін насправді вважав командиром у бойовій обстановці.

Але ще 13 квітня старших за званням поплічників Шишимаріна, Калініна та Макеєва, віддали в Росію за обміном. Відповідно, суд не мав змоги їх допитати. Овсянніков це знав, проте бажав перерви у справі.

Захисник Овсянніков заявляє, що злочин проти його клієнта кваліфікований неправильно – вбивця цивільного мешканця нібито не порушував законів та звичаїв війни.

Адвокат і надалі переконаний, що дії Шишимаріна “трагічно й випадково призвели до загибелі мирної людини і суттєво відрізняються від вчинків тих росіян, які свідомо обстрілюють цивільні об’єкти, запускають ракети і скидають бомби”.

Хто такий Вадим Шишимарін

Це перший військовослужбовець із Росії, який постав в Україні перед судом за вбивство цивільного після повномасштабного вторгнення військ РФ.

Вадиму Шишимаріну 21 рік. Він сержант, служив у 13-му танковому полку 4-ї танкової Кантемировської дивізії ЗС РФ (Московська область). Був командиром відділення.

Слідство встановило, що Шишимарін 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова.

“Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили ЗСУ. Втікаючи, він зі ще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку”, – розповідали в прокуратурі.

Невдовзі після цього Шишимарін із подільниками потрапив у полон. Українське слідство знайшло докази його причетності до вбивства.

Прокурорами і слідчими СБУ були зібрані докази причетності Шишимаріна до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За ці дії йому загрожувало від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

23 травня Солом’янський районний суд міста Києва оголосив вирок: Шишимаріна засудили до довічного ув’язнення.

Суд дійшов висновку, що Шишимарін діяв із прямим умислом, а його каяття не визнали повністю щирими.

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