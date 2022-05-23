Державний адвокат Шишимаріна вважає, що вбивця цивільного не порушував законів війни, сподівається на апеляцію й обмін

Адвокат Віктор Овсянніков на суді. Фото: Судовий репортер

Державний захисник Овсянніков “повністю невдоволений вироком” російському сержанту Вадиму Шишимаріну, якого засудили до довічного ув’язнення через вбивство цивільного на Сумщині. Він подаватиме апеляцію на такий вирок і сподівається, що Шишимаріна обміняють у Росію.

Як передає “Новинарня“, про це адвокат Віктор Овсянніков сказав у коментарі журналістам після засідання Солом’янського райсуду Києва в понеділок, 23 травня.

Він вважає, що злочин проти його клієнта кваліфікований неправильно.

“Вам не здається дивним, що до кримінальної відповідальності притягують лише мого підзахисного, хоч там було п’ять російських військовослужбовців? Мене задовільнить лише повне виправдання мого клієнта, бо зараз відкривається дуже небезпечна скринька Пандори – притягнення до відповідальності комбатанта, який виконує наказ. Він не порушував звичаїв та законів війни, а також у його діях не було порушення жодних конвенцій”, – сказав Овсяніков.

“У мене юридична впевненість, що кваліфіковано злочин невірно. Вважаю, що в діях мого підзахисного інший склад злочину. Яка правильна кваліфікація? Не буду підказувати органам обвинувачення, бо ще багато справ таких слухатиметься в судах. Якщо ми всі ситуації будемо кваліфікувати за однією статтею, то за пів року Європейський суд з прав людини скаже свою думку з цього приводу, і вона українським правоохоронним органам не сподобається”, – вважає адвокат.

Він додав, що пройде всі інстанції, щоб встановити, чи правильна кваліфікація, бо “теж може помилятися”.

“Я не відбілюю свого підзахисного і не можу особу, яка вбила іншу особу, виправдовувати якимось чином. Але є певні статті КК України, і ті чи інші дії треба правильно кваліфікувати”, – прокоментував державний захисник.

Овсянніков наголосив, що буде домагатися скасування вироку першої інстанції, оскаржить вирок до Київського апеляційного суду та пройде через касацію.

За його словами, Шишимарін має також право на помилування після набрання вироком законної сили.

“Якщо Шишимарін захоче захищатися в Європейському суді з прав людини, йому нададуть адвоката. Щоб звертатися до ЄСПЛ, треба використати всі заходи оскарження в національних судах. У ЄСПЛ я не вповноважений його захищати, бо в мене доручення виключно на наші національні суди”, – додав Овсянніков.

Крім того, захисник підкреслив, що Шишимаріна можуть віддати в РФ за обміном.

“Потерпіла (Катерина Шеліпова – “Н”) просила обміняти Шишимаріна на військовослужбовця полку “Азов”. Це можливо. Такі обміни відбуваються”, – сказав Овсянніков.

записала: Катерина Петренко

Хто такий Вадим Шишимарін

Російському військовому Вадиму Шишимаріну 21 рік. Він сержант, служив у 13-му танковому полку 4-ї танкової Кантемировської дивізії ЗС РФ (Московська область). Був командиром відділення.

Слідство встановило, що Шишимарін 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова.

“Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили ЗСУ. Втікаючи, він зі ще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку”, – розповіли в прокуратурі.

Невдовзі Шишимарін із подільниками потрапив у полон. За даними ЗМІ, його ідентифікували за допомогою системи розпізнавання облич, яку надали Україні західні партнери.

Це перший військовослужбовець із Росії, який постав в Україні перед судом за вбивство цивільного після повномасштабного вторгнення військ РФ.

Прокурорами і слідчими СБУ були зібрані докази причетності Шишимаріна до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За ці дії йому загрожувало від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

23 травня Солом’янський районний суд міста Києва оголосив вирок: Шишимаріна засудили до довічного ув’язнення. Суд дійшов висновку, що Шишимарін діяв із прямим умислом, а його каяття не визнали повністю щирими.

Читайте також:

Скільки “шишимаріних” покарає Україна?

Поспішний суд у першій справі російського солдата-вбивці виводить на системну проблему