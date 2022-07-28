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Стало відомо, кого зі своїх полонених РФ хоче обміняти насамперед

28/07/2022 13:40

Під час обміну військовополоненими Москва передусім зацікавлена у поверненні додому бійців із чеченських батальйонів.

Про це заявила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька в коментарі “Радіо Свобода”.

“Дуже особлива увага росіян і військового їхнього командування при обміні до кадирівців. Вони – це перша черга. Це просто поіменні списки. Найдовше чекають обміну, наприклад, так звані неелітні формування – Бурятія або якийсь Далекий Схід”, – каже чиновниця.

Натомість, за словами Висоцької, повернення додому з місць утримання тих, хто воював Україні під прапорами угруповань “ДНР” і “ЛНР”, Кремль не цікавить.

“Вони не зацікавлені в їхньому повернення додому. Їм взагалі байдуже, що з ними буде в полоні або після полону. Тобто це більше наша проблема”, – зауважила Висоцька.

Яка кількість російських військовополонених є наразі в Україні, міністерство не розголошує. Проте відомо, що приблизно 3 тисячі гривень на місяць з українського держбюджету витрачається на утримання кожного з них.

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