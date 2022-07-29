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Росіяни почали інформаційну кампанію для примушенню українців до поступок, і ця кампанія – терористична, – Трегубов

29/07/2022 15:27

Віктор Трегубов
військовослужбовець ЗСУ, блогер, громадський активіст

(FB)

Колись я вивчав тероризм. І сформулював для себе, що тероризм – це радикальна форма піару. Він використовує насилля для створення емоційно забарвлених образів, щоб змінити громадську думку. Головна складова тероризму – медійна.

Росіяни почали інформаційну кампанію по примушенню українців до поступок. І ця кампанія – терористична по формі. Кастрований вояк, підірвані полонені.

Але в тероризму є ще одна риса. Це зазвичай останній засіб, асиметричний засіб, засіб, який слабший використовує проти сильніших. Інакше воно не окупається. До нього вдаються, коли більше не знають, що робити.

Росія не просто програє – вона не знає, як діяти далі. І переходить до тактики останньої межі, тактики ІДІЛ.

Нам – триматися.

Світу – визнати-таки терориста терористом.

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