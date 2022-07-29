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Омбудсмен зреагував на катування окупантами українського військового

29/07/2022 12:49

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Генпрокуратури щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ, також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.

Такий коментар він дав у п’ятницю, 29 липня, для “Української правди”.

“Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального України задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції. Також, сьогодні ми готуємо повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, а також до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT). Ми знову будемо проводити консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для посилання тиску зі сторони країн-світу щодо примусу виконання російською стороною зобов’язань відносно військовополонених і доступу до них представників МКЧХ для оцінки стану здоров’я та умов утримання”, – йдеться в коментарі омбудсмена.

Лубінець наголосив, що катування є злочином і їм немає виправдання. Окрім того, дії російських військових є воєнним злочином згідно Римського статуту Міжнародного кримінального суду – виконавці і командири повинні нести відповідальність за це.

Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.

За даними УП, Генпрокуратура найближчим часом зареєструє по цьому випадку провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Напередодні в мережі з’явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого – каструє його канцелярським ножем.

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